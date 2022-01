Théâtre : « A quelle heure on ment ? » Salle polyvalente Ferel Catégories d’évènement: Ferel

Résumé de la pièce : _« Les comédiens répètent, tant bien que mal, une pièce qu’ils joueront demain soir, pour la première fois. Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe comme prévu : Sandra est témoin d’un cambriolage, Arthur est victime d’une arnaque, Jacques déprime et la Police débarque ! Commence alors une enquête qui va déclencher une succession de mensonges, quiproquos, délires, rebondissements… Forcément, toutes les conditions sont réunies pour que le fiasco soit au rendez-vous le soir de la première… »_ Une pièce de Vivien LHERAUX. Billets en vente à l’entrée du spectacle le soir-même. Ouverture des portes 45 minutes avant le début de la représentation.

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T06:30:00;2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T06:30:00;2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T06:30:00;2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T01:00:00;2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T06:30:00;2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T06:30:00;2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T06:30:00

