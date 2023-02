Théâtre : A quelle heure on ment ? RochechouartRochechouart OT Porte Océane du Limousin Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

2023-02-18

A 20h30. Tarif : 5€ adulte ; 3€ moins de 18 ans ; Gratuit pour les moins de 10 ans. Ouvert à tous. Les Bateleurs du Confluent présentent A quelle heure on ment ?, pièce de théâtre organisée par l'association U.N.I.R.. Une mise en scène : Vivien LHERAUX Salle du temps libre Rochechouart

