Théâtre “à quelle heure on ment?” par le Club Lapanouse Détente à Lapanouse Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Catégories d’Évènement: Aveyron

Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron

Théâtre “à quelle heure on ment?” par le Club Lapanouse Détente à Lapanouse, 6 mai 2023, Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron . Théâtre “à quelle heure on ment?” par le Club Lapanouse Détente à Lapanouse 5 Rue des Douves

Lapanouse Sévérac d’Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron

2023-05-06 – 2023-05-06 Sévérac d’Aveyron

Aveyron 5 Rue des Douves Aveyron Sévérac d’Aveyron Rendez-vous samedi 6 mai et dimanche 7 mai à la Salle des Fêtes de Lapanouse.

Plus d’informations à venir. Vous avez rendez-vous samedi 6 et dimanche 7 mai prochains à Lapanouse pour découvrir la nouvelle pièce jouée par la section Théâtre du Club Lapanouse Détente : “A quelle heure on ment?” Club Détente Lapanouse

5 Rue des Douves Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron Autres Lieu Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron Adresse Lapanouse Sévérac d'Aveyron Aveyron Sévérac d'Aveyron Ville Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron lieuville 5 Rue des Douves Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron Departement Aveyron

Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/severac d'aveyronseverac d'aveyron /

Théâtre “à quelle heure on ment?” par le Club Lapanouse Détente à Lapanouse 2023-05-06 was last modified: by Théâtre “à quelle heure on ment?” par le Club Lapanouse Détente à Lapanouse Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron 6 mai 2023 Aveyron Lapanouse Sévérac d'Aveyron Aveyron Sévérac-d'Aveyron

Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Aveyron