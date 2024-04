Théâtre « A Quelle heure on ment » Espace Culturel de la Hague La Hague, samedi 20 avril 2024.

Théâtre « A Quelle heure on ment » Espace Culturel de la Hague La Hague Manche

Des comédiens répètent, tant bien que mal une pièce qu’ils joueront le lendemain soir, pour la première fois. Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe comme prévu Sandra est témoin d’un cambriolage, Arthur est victime d’une arnaque, Jacques déprime et la police débarque !

Commence alors une enquête qui va déclencher une succession de mensonges ; quiproquos, rebondissements…

Forcément, toutes les conditions sont réunies pour que le fiasco soit au RDV le soir de la première.

Une comédie drôle et déjantée, reposant sur le principe du théâtre dans le théâtre cette pièce met en scène des amateurs qui peinent à monter leur spectacle avec toute la meilleure volonté du monde.

De Vivien Lheraut.

LES IMPREVISBLES.

Durée 75 minutes.

Mise en scène et technique Philippe Jean .

Avec Corinne Roussel / Danielle Leparmentier / Karen Leparmentier / Nathalie Verveur / Fabien Voillard / Ronan Verveur / Thierry Michon.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Espace Culturel de la Hague Beaumont-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie

