Theâtre – A Poils Pordic, 25 novembre 2021, Pordic.

Theâtre – A Poils Rue Massignon Centre culturel de La Ville Robert Pordic

2021-11-25 19:00:00 – 2021-11-25 20:00:00 Rue Massignon Centre culturel de La Ville Robert

Pordic 22590 Pordic

[Festival De Beaux Lendemains / Festival Art, Enfance, Jeunesse]

La rencontre entre les spectateurs et les acteurs ne semble pas avoir été prévue.

Pas de gradin, pas de coussins.

Seuls trois roadies barbus et cloutés et leurs caisses dans un grand espace vide.

De ce point de départ, l’improbable rencontre entre les spectateurs et les transporteurs devient le prétexte à la fabrication in situ d’une « poilosphère » qui englobera spectateurs et acteurs dans un même cocon.

A partir de 5 ans.

+33 2 96 79 12 96

