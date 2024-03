Théâtre A plat les talons ! Auditorium Arcachon, samedi 30 mars 2024.

Théâtre A plat les talons ! Auditorium Arcachon Gironde

La compagnie Artdedire a le plaisir de vous présenter sa première pièce originale A plat les talons !

C’est une affaire de talent et de talons.

Pénélope, quadra épanouie, voit son équilibre voler en éclat. Comme chacun sait plus hauts sont les talons, plus dure sera

la chute. Des larmes aux rires, elle va expérimenter les situations les plus absurdes pour s’en relever.

C’est un trait d’humour dans ce monde en crise……C’est une paire de talons pour la liberté de choix

Le samedi 30 mars 2024 à 20h30.

A l’auditorium du MAAT. Sur réservation. Gratuit. .

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30 22:00:00

Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine artdedire@gmail.com

