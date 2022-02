Théâtre à Pau – Mithridate Pau, 22 février 2022, Pau.

Théâtre Saint-Louis 3 Rue Saint-Louis Pau

2022-02-22

Pau Pyrénées-Atlantiques

15 15 EUR Texte de Jean Racine / Mise en scène et scénographie Éric Vigner

Racine s’inspire librement de la vie et du dernier jour du Roi Mithridate VI qui a régné sur la mer noire jusqu’en 63 av- J.C et résisté à l’hégémonie romaine pendant toute sa vie. L’action se situe sur les rives du Bosphore, dans la citadelle de Nymphée. le roi que l’on croyait mort, vaincu par l’armée de Pompée, revient et découvre que ses deux fils sont déjà dans les lieux pour convoiter sa place…

Mithridate est connu encore aujourd’hui pour s’être immunisé aux poisons en inoculant toute sa vie de faibles doses. A travers la véritable histoire de Mithridate, la pièce est une « vision » de Racine : celle d’un homme amoureux face à sa mort et à son destin.

+33 5 59 27 27 08

Jean-Louis Fernandez

Théâtre Saint-Louis 3 Rue Saint-Louis Pau

