Théâtre à Pau – Mademoiselle Julie Pau, 23 mars 2022, Pau.

Théâtre à Pau – Mademoiselle Julie Théâtre Saint-Louis 3 Rue Saint-Louis Pau

2022-03-23 – 2022-03-23 Théâtre Saint-Louis 3 Rue Saint-Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques

125 250 EUR Texte August Strindberg / Texte français et mise en scène Elisabeth Chailloux

Très attachée au théâtre de texte, Elisabeth Chailloux met en exergue la psychologie des personnages de Strindberg.

A la Saint-Jean, sous le soleil de minuit, « les trolls sont de sortie », dit Strinberg. C’est une nuit festive et magique, placée sous le signe de l’amour et de la fécondité de la nature. Cadre idéal pour un huit-clos nocturne entre Julie, le jeune aristocrate, et Jean, le valet de son père, sous le regard de Kristin, la cuisinière. En toute liberté, la fille du comte invite le valet à danser. L’alcool aidant, il arrive ce qui devait arriver… « Vous prenez vos jeux trop au sérieux, c’est ça qui est dangereux ! » lui dit Jean. A l’orgueil de Julie répond celui de Jean. Leur affrontement n’est donc pas seulement une lutte des classes, mais également une lutte de pouvoir entre une femme et un homme.

+33 5 59 27 27 08

Alain Richard – Bellamy

