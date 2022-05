Théâtre à Pau – Léonce et Léna

Théâtre à Pau – Léonce et Léna, 25 mai 2022, . Théâtre à Pau – Léonce et Léna

2022-05-25 – 2022-05-25 15 15 EUR Texte Georg Büchner / Mise en scène Loïc Mobihan Dans un royaume imaginaire, le prince Léonce se morfond. Convaincu que l’ennui est à l’origine toutes les actions humaines, il ne parvient pas à se prendre au sérieux. Apparaît Valério, un vagabond dont l’oisiveté s’assume de façon libre et décomplexée. Alors qu’on annonce le mariage imminent du jeune prince avec la princesse Léna, qu’il n’a jamais vu, les deux acolytes s’enfuient pour rejoindre l’Italie. En pleine nature, Léonce rencontre une jeune inconnue qui n’est autre que la princesse qu’il devait épouser. Ils tombent amoureux, ignorant tout de leurs identités. Rentrés au palais, ils se présentent sous des masques à leur propre cérémonie. Le mariage est proclamé, Léonce accède au trône et proclame l’avènement d’une société où le travail est absent et la nature, omniprésente. Texte Georg Büchner / Mise en scène Loïc Mobihan Dans un royaume imaginaire, le prince Léonce se morfond. Convaincu que l’ennui est à l’origine toutes les actions humaines, il ne parvient pas à se prendre au sérieux. Apparaît Valério, un vagabond dont l’oisiveté s’assume de façon libre et décomplexée. Alors qu’on annonce le mariage imminent du jeune prince avec la princesse Léna, qu’il n’a jamais vu, les deux acolytes s’enfuient pour rejoindre l’Italie. En pleine nature, Léonce rencontre une jeune inconnue qui n’est autre que la princesse qu’il devait épouser. Ils tombent amoureux, ignorant tout de leurs identités. Rentrés au palais, ils se présentent sous des masques à leur propre cérémonie. Le mariage est proclamé, Léonce accède au trône et proclame l’avènement d’une société où le travail est absent et la nature, omniprésente. Texte Georg Büchner / Mise en scène Loïc Mobihan Dans un royaume imaginaire, le prince Léonce se morfond. Convaincu que l’ennui est à l’origine toutes les actions humaines, il ne parvient pas à se prendre au sérieux. Apparaît Valério, un vagabond dont l’oisiveté s’assume de façon libre et décomplexée. Alors qu’on annonce le mariage imminent du jeune prince avec la princesse Léna, qu’il n’a jamais vu, les deux acolytes s’enfuient pour rejoindre l’Italie. En pleine nature, Léonce rencontre une jeune inconnue qui n’est autre que la princesse qu’il devait épouser. Ils tombent amoureux, ignorant tout de leurs identités. Rentrés au palais, ils se présentent sous des masques à leur propre cérémonie. Le mariage est proclamé, Léonce accède au trône et proclame l’avènement d’une société où le travail est absent et la nature, omniprésente. dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville