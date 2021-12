Théâtre à Pau – L’Aiglon Pau, 22 décembre 2021, Pau.

Théâtre à Pau – L’Aiglon Théâtre Saint-Louis 3 Rue Saint-Louis Pau

2021-12-22 20:00:00 – 2021-12-22 Théâtre Saint-Louis 3 Rue Saint-Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau

25 30 EUR Texte Edmond Rostand / Mise en scène et adaptation Maryse Estier

Durée : 4h avec entracte festif

1830, Empire autrichien – La révolution des Trois Glorieuses et Paris sont loin, mais le souvenir de Napoléon hante l’Europe entière. Le Duc de Reichstadt dit l’Aiglon, fils du défunt empereur des Français et de Marie-Louise d’Autriche, a 19 ans. Il aspire violemment à l’action. Quand enfin il tente de fuir pour rejoindre Paris, des forces contraires l’en empêchent et il reste captif, toujours retenu dans son élan de gloire et d’idéal. Malade et affaibli par l’échec, il meurt à vingt-et-un ans, au Palais de Schönbrunn, sans avoir pu quitter l’Autriche.

Rostand a écrit cette pièce pour Sarah Bernardt juste après Cyrano, que nous aurons la chance de voir également dans cette saison et avec qui elle partage la démesure : 52 personnages, 6 actes, 4 heures…

