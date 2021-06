Oricourt Oricourt 70110, Oricourt Théâtre à Oricourt- Festival hors les caves le 24 juin Oricourt Oricourt Catégories d’évènement: 70110

Théâtre à Oricourt- Festival hors les caves le 24 juin Oricourt, 24 juin 2021-24 juin 2021, Oricourt. Théâtre à Oricourt- Festival hors les caves le 24 juin 2021-06-24 – 2021-06-24

Oricourt 70110 Oricourt EUR 12 Beau – avec la Compagnie Les Bernardes 20h Mon prince, Ca fait deux siècles que je t’attends, il serait peut être temps que tu te ramènes.. Il s’appelle Beau. Beau Aubois-Dormand, nom composé. Depuis tout jeune il rêve au prince charmant sur son cheval blanc, légèrement pommelé. Il rêve et il l’attend. A tel point que pour sa 50ème année, sa famille l’a mit dans une cave pour qu’il se conserve mieux… Jusqu’à ce que par hasard, un jour, un groupe de spectateur vienne déranger cette attente… Tarifs : Tarif plein : 12€ – Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi …) : 8€ Réservation

+33 (0)6 18 32 53 77

de 13h30 – 19h – tous les jours sauf dimanche

Les spectacles sont joués hors caves en raison de la situation sanitaire. Le lieu du RDV vous sera donné lors de la réservation. Le Festival de caves est labellisé Ensemble Été 21 , l'opération est soutenue par le Conseil départemental de Haute Saône.

