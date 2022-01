THÉÂTRE À NOYANT Noyant-Villages, 5 février 2022, Noyant-Villages.

THÉÂTRE À NOYANT Noyant-Villages

2022-02-05 – 2022-02-05

Noyant-Villages Maine-et-Loire

La troupe NOVENTUS présente la pièce « Attention ! Sac poubelle égaré ! » de Vivien LHERAUX

Victoire et Alex mènent une vie bien paisible, mais ce soir tout change : Victoire vient de trouver un sac poubelle plein de billets. Vouloir changer de vie, grâce à cette fortune, c’est tentant… Très tentant… Mais le projet du couple risque d’être quelque peu retardé par des invités… non invités ! Rien ne se passe comme prévu : Tout s’emballe très rapidement et on assiste à des mensonges, des catastrophes en chaîne, des révélations, des situations loufoques, des insultes, des crises…. Une comédie délirante, folle et déjantée !

+33 2 41 89 55 40

