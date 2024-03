Théâtre « A nos chagrins » Rue du Grand Pré Lezay, vendredi 22 mars 2024.

Théâtre « A nos chagrins » Rue du Grand Pré Lezay Deux-Sèvres

Théâtre « À nos chagrins »

Vendredi 22 mars à 17h au Moulin du Marais à Lezay

Par Les 13 Lunes

À nos chagrins ! est une exploration théâtrale et musicale en forme de célébration.

Renseignements 05.49.07.97.78

Théâtre « À nos chagrins »

Vendredi 22 mars à 17h au Moulin du Marais à Lezay

Par Les 13 Lunes

À nos chagrins ! est une exploration théâtrale et musicale en forme de célébration. Elle décrit de drôles de rencontres et des situations paradoxales parce que l’on peut rire et avoir du chagrin, être folle d’amour au point de pleurer des rivières, se souvenir d’une défaite sans perdre le goût du combat.

À nos chagrins ! raconte nos vies, cette spirale dans laquelle il faut apprendre à danser. Des cris qu’on apprivoise en chantant.

C’est tout sauf l’envie d’être triste.

Tout comme Une demande en mariage tout terrain, cette nouvelle création se joue en salle comme en extérieur, au plus près des spectateurs, proposant une expérience émouvante et détonante.

Renseignements 05.49.07.97.78 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 17:00:00

fin : 2024-03-22

Rue du Grand Pré Moulin du Marais

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Théâtre « A nos chagrins » Lezay a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Pays Mellois