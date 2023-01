Théâtre à Noirterre Bressuire Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Théâtre à Noirterre Bressuire, 20 janvier 2023, Bressuire . Théâtre à Noirterre 3 rue du Noiron Salle des fêtes du Noiron Bressuire Deux-Sèvres Salle des fêtes du Noiron 3 rue du Noiron

2023-01-20 – 2023-01-21

Salle des fêtes du Noiron 3 rue du Noiron

Bressuire

Deux-Sèvres EUR La troupe de théâtre de Noirterre vous propose une comédie en quatre actes « Bonne fête Suzette ».

Un groupe d’enfants montera également sur scène les samedis et dimanches en première partie. Un bel exercice de confiance en soi.

La troupe de théâtre de Noirterre vous propose une comédie en quatre actes « Bonne fête Suzette ».

Un groupe d'enfants montera également sur scène les samedis et dimanches en première partie. Un bel exercice de confiance en soi.

Réservation conseillée. +33 7 82 28 66 76 non-communiqué

Salle des fêtes du Noiron 3 rue du Noiron Bressuire

