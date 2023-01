Théâtre à Neuvy-Bouin Neuvy-Bouin Neuvy-Bouin Neuvy-Bouin Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Neuvy-Bouin 5 EUR La troupe des Yakan’vy vous propose ses séances théâtrales, avec 2 saynètes jouées par les ados pendant les changements de décors.

Les adultes joueront la pièce « Promis, juré, crashé » écrite par le deux sévrien Stef Russeil. La troupe des Yakan’vy vous propose ses séances théâtrales, avec 2 saynètes jouées par les ados pendant les changements de décors.

Les adultes joueront la pièce « Promis, juré, crashé » écrite par le deux sévrien Stef Russeil. +33 6 67 44 56 19 non communiqué

