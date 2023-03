Théâtre : « A March Forcée » Olemps Catégories d’Évènement: Aveyron

Théâtre : « A March Forcée », 17 mars 2023, Olemps

Aveyron EUR « Une troupe de comédiens se voit contrainte de monter un spectacle improbable… »

Représentation vendredi 17 mars à 20h30, salle 7-77.

Billets disponibles à la mairie d’Olemps à partir du 1er mars 2023 (places limitées, réservation conseillée) et vente sur place le soir du spectacle. Comédie écrite par Pierre Ribeyre. OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ

