Théâtre à Lugon « Le malade imaginaire » Lugon-et-l’Île-du-Carnay, 5 novembre 2022, Lugon-et-l'Île-du-Carnay.

Théâtre à Lugon « Le malade imaginaire »

salle des fêtes Lugon-et-l’Île-du-Carnay Gironde OT du Fronsadais

2022-11-05 21:00:00 – 2022-11-05 22:30:00

EUR 9 La Compagnie du Portail nous présentera un chef d’œuvre de Molière « redynamisée »

Cette pièce est un sommet de la comédie classique française. La farce y est représentée par

le comique de gestes et le comique de mots. Les quiproquos, les rencontres inattendues,

les oppositions cocasses de personnages abondent ici.

On retiendra la peinture de la médecine et des médecins de l’époque !

Enfin le comique de caractère domine avec le personnage central d’Argan, tenaillé par son

égoïsme et sa hantise de la maladie, ce qui en fait un jouet entre les mains des médecins,

naïf jusqu’à l’aveuglement devant ceux qui abusent de lui.

Lugon-et-l’Île-du-Carnay

