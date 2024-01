LOU VOLT ET ERIC TOULIS THEATRE A L’OUEST Rouen, samedi 9 novembre 2024.

Quand Lou Volt (star du Grand Orchestre du Splendid) et Eric Toulis (chanteur du groupe Les Escrocs et chroniqueur musical sur Rire et chanson) allient leurs multiples talents ça fait forcément des étincelles !Volt Toulis, une qui fait la belle, un qui fait le beau, les deux qui font les pitres pour notre bonheur et deux voix qui jonglent sur des textes malins et charmeurs.L’Aventura c’est un méli-mélo de chansons de l’un et de l’autre, entre fantaisie et humour à gogo, ce sont des duos en forme de duels, des sketches chantés et des chansons bien secouées.Alors invitez vous aux première loges de ce mini cabaret. En piste, paillettes, rock’n’roll qui rigole, chanson fofolle et guitare en bois, c’est parti pour l’Aventura !!!Marre de la morosité, de l’hiver qui arrive à grand pas…venez partager L’aventura avec les Bonnie and Clyde de la chanson qui décoiffe… Le Dauphine Libéré

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-11-09 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76