GUSTAVE PARKING – GUSTAVE PARKING DE MIEUX EN MIEUX PAREIL THEATRE A L’OUEST Rouen, 5 juin 2024, Rouen.

L’incontournable Gustave Parking revient et présente son best of De mieux en mieux pareil .Il continue de surprendre avec les trouvailles visuelles, les textes drôles et percutants dont il a le secret.En première partie, il présente un seul en scène qu’il a co-écrit et mis en scène avec Anita Gillier, Nue sous mon blues . 45 minutes de sketchs hilarants et une réflexion spirituelle sur le quotidien survolté d’une infirmière mi-ange, mi-démon. Ou quand une lumineuse métamorphose lui fait soudain changer de voie…

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-06-05 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen