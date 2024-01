THIERRY MARQUET FOUTAGE DE GUEULE THEATRE A L’OUEST Rouen, samedi 13 avril 2024.

Foutage de gueule? Pas de ça ici.Ce serait mal connaître Thiery Marquet et son écriture élogieuse, parfois dithyrambique, plus proche d’un seul en scène d’une force et d’une beauté bouleversante. Un texte à la fois poétique, politique et podologique qui peut susciter la polémique.Thierry convie à partager son côté pince sans rire et à dérouler littéralement les absurdités du quotidien, mais aussi le fil de sa vie devenant rapidement pour lui une mise en abîme vertigineuse. On marche sur un fil d’une décennie à l’autre …C’est en décalant quelques grands mythes fondateurs qu’il pose élément après élément, pierre après pierre les bases de son propre foutage de gueule avec la conclusion suivante :Le canapé est le seul chemin qui permette d’atteindre l’inaccessible.Mise en scène par Thierry Marquet, écrit par Thierry Marquet et joué par Thierry Marquet, une collaboration réussie pour un concentré de bonne humeur et un moment hors du temps .Ne serait on pas déjà sur un bon petit foutage de gueule ?

