NOEMIE BOUSQUAINAUD THIERRY MARQUET THEATRE A L’OUEST Rouen, mercredi 10 avril 2024.

La notoriété de la comédienne Manon Cotillon, vedette du film « Les Zombies font du ski » est en chute libre suite à la diffusion de sa sextape.Alors qu’elle est venue participer au FIFDC, le Festival International du Film Discount de Courchevel, elle est invitée à une randonnée sensée l’aider à se ressourcer.En raison d’une violente tempête de neige , la star de cinéma est contrainte de se mettre à l’abri et se réfugier dans la première maison venue. Elle est alors recueillie par Michel, un ermite qui n’a aucune idée de qui est cette tornade brune. Ce qui devait être une balade de santé se transforme alors en rencontre du 3ème type.Bien que tout les oppose, l’un et l’autre se retrouvent forcés de cohabiter quelques jours. Strass et paillettes se transforment alors en stress et raclette.Auteurs : Marc Duranteau, Adrien BenechLa piste aux étoiles semblent alors s’éloigner…ou pas…nous offrant une comédie complètement givrée !

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-04-10 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76