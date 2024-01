MASSACRE A LA PRINCESSE THEATRE A L’OUEST Rouen, samedi 23 mars 2024.

Dans ce spectacle, totalement rock’n’roll et déjanté, les princesses se sont faites virer de leurs contes et essayent de survivre tant bien que mal dans la dure réalité de la vie.La belle au bois dormant a sombré dans la drogue, Cendrillon est la PDG de Pantoufle and co et Blanche Neige s’est faite larguer par son prince.De quoi démystifier les beaux contes de notre enfance!Mais un sérial-killer rôde et cherche à massacrer toutes les princesses les unes après les autres..Mais qui veut la fin des princesses et pourquoi ?..ATTENTION UN CONTE DE FÉES INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS!Succès off 2023 au Festival d’Avignon et coup de coeur déjanté du public.

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-03-23 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76