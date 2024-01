VERY BRAD PITT THEATRE A L’OUEST Rouen, 10 mars 2024, Rouen.

Vous avez aimé le film Very Bad Trip ? Venez découvrir la version théâtrale et féminine !1 soirée improvisée2 filles qui ne se connaissent pas3 verres de trop4 joueurs de poloDes célébrités (Brad ?)Des chansons (trop)De l’humour (beaucoup)Des rires (encore et encore) !

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-03-10 à 17:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76