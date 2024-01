LEILA AMARA THEATRE A L’OUEST Rouen, 2 mars 2024, Rouen.

La promenade pétillante, un brin provocante, pleine de douceur d’une femme libre.Indomptables, ou trois générations de femmes pas toujours souveraines de leurs états. Certains sont en révolte et sacrément secoués : il n’en est pas un où quelque chose ne vole en éclats de voix, de perles ou de rires !Leïla vous emmène, tour à tour, en voyage dans son enfance aux interdits multiples, dans sa vie de femme, de comédienne…Devenue maman à son tour, les inquiétudes de ses parents deviennent alors les siennes.D’indomptables à indomptées, le chemin est parfois long, difficile et si l’amour universel n’y règne pas toujours, l’émotion et l’humour singulier y ont droit d’ingérence. Je viens de là mais ne m’attendez pas là-bas, je n’y serai pas .

Tarif : 19.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76