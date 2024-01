MAMIE CUP CAKE THEATRE A L’OUEST Rouen, 2 mars 2024, Rouen.

Il était une fois Jean, un pigeon bavard et gourmand.Il était une fois Ginette, une mamie coquette et pipelette.Et il était une fois une histoire de recette secrète… mais chut, je ne peux pas vous en dire plus car vous ne me croirez pas !Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Mamie Cupcake. Le seul souci c’est qu’elle ne le sait pas.Jean, son pigeon et majordome de renom, va lui organiser le plus fou des anniversaires. Avec l’aide des enfants, Mamie Cupcake va réaliser la plus fabuleuse des recettes et retrouver sa mémoireCar une recette ce n’est pas simplement une liste d’ingrédients pour se sustenter, c’est aussi un moment de vie, d’amour et de partage que l’on cultive tout au long de notre vie.Comment en une seule journée un pigeon peut-il partir au Mexique, faire de la tyrolienne, présenter un match de boxe ou encore participer à un cours de fitness ?Venez vivre cette fabuleuse journée avec Jean et Mamie Cupcake et vous découvrirez toute la vérité sur la recette secrète du bonheur.Un spectacle musical déjanté, humoristique, pédagogique et interactif où l’on voyage à travers des ustensiles de cuisine et des ingrédients savoureux.Auteure et metteure en scène : Elza PontonnierDurée 50 minutesDès 3 ans

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 11:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76