LEON LE MAGICIEN THEATRE A L’OUEST Rouen, 1 mars 2024, Rouen.

Après le succès de Magic Live 1 & Magic Live 2, Léon le magicien revient au Théâtre à l’Ouest avec son tout nouveau spectacle !Ce spectacle unique vous garantit des moments de rire et d’étonnement. Léon vous entraîne dans un tourbillon de tours bluffants qui défient toute logique. Des objets disparaissent, des pensées se matérialisent…Plongez dans un monde où la magie et le mentalisme se rencontrent, avec l’utilisation d’un écran géant pour créer une expérience originale et immersive.Son sens de l’humour et sa personnalité vous feront éclater de rire à maintes reprises. Vous serez emporté dans un voyage magique où l’illusion et l’interaction se mêlent pour créer une soirée inoubliable.Préparez-vous à être bluffé, amusé et impliqué dans ce spectacle drôle, interactif et stupéfiant.

Tarif : 16.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76