LES COLOCS COMEDIE FAMILIALE THEATRE A L’OUEST Rouen, 28 février 2024, Rouen.

Depuis 20 ans à l’affiche, cette comédie met en scène 3 boulets attendrissants…Robert, un glandeur de premier choix et Jano, un benêt timide, sont montés sur la capitale pour devenir comédiens…Fauchés, ces loosers à l’accent chantant cherchent une coloc, et plus si affinités… Mais, surprise ! C’est Jean-Phil qui débarque, un parisien arrivant tout droit du Marais… Ces 2 amis méridionaux se sont préparés à tout sauf à ça !Quiproquos, surprises et crises de nerfs… Tous les ingrédients du café-théâtre de boulevard sont réunis dans cette comédie, écrite par les inventeurs du genre.Auteur : Jean Heredia – Patrick Hernandez – Robert PunzanoMise-en-scène : Jean HerediaDistribution : Jean Heredia ou Cyril Rosique – Fabien Lascombe ou Vincent Desprat – Martin Magli

Tarif : 16.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-02-28 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76