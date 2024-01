LES DEMOISELLES DU K-BARRE THEATRE A L’OUEST Rouen, samedi 17 février 2024.

Le BurlesK Show, c’est la suite de l’aventure BurlesK by Night.LE cabaret déjanté où humour et sensualité font un mélange des plus euphorisants !Imprévisibles et déjanté.e.s, les artistes du BurlesK Show s’amusent à débrider les codes du glamour et détournent avec fantaisie les clichés du cabaret dans une succession de numéros toujours plus surprenants.Effeuillage, danse, jonglage, comédie, rien ne les arrête… Encore moins les spectateurs qu’ils se plaisent à provoquer !Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçu.e.s :laissez-vous étourdir par ce spectacle à la bonne humeur contagieuse !Rendez-vous un samedi par mois au Théâtre à l’Ouest.Succès au Festival Off d’Avignon 2022 et 2023,Une nomination aux Cyranos catégorie meilleur spectacle musical en 2022,le prix Queen of Burlesque à Barcelone en 2021,Le BurlesK Show est prêt à vous offrir un moment inoubliable !Artistes : les artistes du BurlesK ShowAuteur : Pauline UZANMetteur en scène : Pauline UZANCatégorie : cabaret / revuePour tout public.

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-02-17 à 23:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76