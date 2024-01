GIORDA THEATRE A L’OUEST Rouen, 17 février 2024, Rouen.

Giorda, la 1ère femme hypnotiseuse de France, est de retour sur scène avec son nouveau spectacle.Giorda repousse une nouvelle fois les limites de son art, en vous faisant vivre des expériences interactives et divertissantes, qui vous laisseront sans voix.Maîtrisant le pouvoir du subconscient, elle vous offre une performance unique alliant mystères et émotions fortes, surprises et fous rires… comme seule Giorda en détient le secret !Si vous voulez réveiller le potentiel qui est en vous, vivre des aventures incroyables et ressentir le pouvoir illimité de l’hypnose, alors ce show est fait pour vous.Plus qu’un spectacle, c’est une véritable expérience à vivre qui réveillera la personne que vous êtes vraiment : extraordinaire !

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 19:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76