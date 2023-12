CE SOIR OU JAMAIS THEATRE A L’OUEST Rouen, 15 février 2024, Rouen.

Suite a` un malentendu, Nino, qui ne veut pas se marier, demande Nina en mariage.Comment revenir en arrie`re quand il a fait sa demande ? Il faut : trouver des excuses ? Oui.Avoir de bons arguments ? Aussi. Etre d’une totale mauvaise foi ? Ca va de soi ! Avancer la date d’anniversaire de sa che´rie en lui offrant un cadeau ? Non ! Ca c’est pas une bonne ide´e, surtout quand le cadeau est… Spe´cial… Mais quelle ide´e d’offrir un cadeau pareil !Tandis que Nino se de´me`ne pour se de´pe^trer de cette situation, Nina l’entrai^ne dans un monde dont il ignore tout : l’univers merveilleux des pre´paratifs du mariage. Un territoire totalement ignore´ des hommes, sur lequel les femmes re`gnent en mai^tres. Te´moins, liste des invite´s, choix du lieu pour la re´ception… La soire´e va e^tre longue, et avec le champagne qui coule a` flot, elle va me^me partir en sucette.Le re´veil sera difficile, et le pire est a` venir pour Nino, les re´percussions de la soire´e vont se poursuivre le lendemain matin. Une chose est su^re, jamais il n’oubliera le jour ou` il a fait sa demande !

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-02-15 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76