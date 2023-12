ALEXIS TRAMONI THEATRE A L’OUEST Rouen Catégorie d’Évènement: Rouen ALEXIS TRAMONI THEATRE A L’OUEST Rouen, 3 février 2024, Rouen. Venez découvrir l’humour décapant d’Alexis TramoniA travers son histoire d’amour qui le poussera à devenir juif, Alexis fait rire sans tabou sur les sujets les plus sensibles, en laissant de côté le politiquement correct.Armé d’une belle répartie, il n’est pas rare de le voir emporter son public dans de folles improvisations.Attention, ça picote.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 21:00 Réservez votre billet ici THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen Détails Catégorie d’Évènement: Rouen Autres Code postal 76000 Lieu THEATRE A L'OUEST Adresse 26 QUAI GASTON BOULET Ville Rouen Departement 76 Lieu Ville THEATRE A L'OUEST Rouen Latitude 49.441845 Longitude 1.08091 latitude longitude 49.441845;1.08091

