NASH THEATRE A L’OUEST Rouen Catégorie d’Évènement: Rouen NASH THEATRE A L’OUEST Rouen, 3 février 2024, Rouen. Nash vous embarque dans son univers !Un caractère épicé, des situations décalées, le tout saupoudré de mimiques (bientôt) légendaires…Le Saviez-vous?Nash commence le stand up en 2018, participe a plusieurs émissions de télé et fera les premières parties de Gad Elmaleh en Aout 2021.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 19:00 Réservez votre billet ici THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen Détails Catégorie d’Évènement: Rouen Autres Code postal 76000 Lieu THEATRE A L'OUEST Adresse 26 QUAI GASTON BOULET Ville Rouen Departement 76 Lieu Ville THEATRE A L'OUEST Rouen Latitude 49.441845 Longitude 1.08091 latitude longitude 49.441845;1.08091

