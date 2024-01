PARIS COMEDY CLUB THEATRE A L’OUEST Rouen Catégorie d’Évènement: Rouen PARIS COMEDY CLUB THEATRE A L’OUEST Rouen, 30 janvier 2024, Rouen. Les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération et de la scène parisienne en déplacement !Au programme des surprises !Venez rire avec nous !

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-01-30 à 21:00 Réservez votre billet ici THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76 Détails Catégorie d’Évènement: Rouen Autres Code postal 76000 Lieu THEATRE A L'OUEST Adresse 26 QUAI GASTON BOULET Ville Rouen Departement 76 Lieu Ville THEATRE A L'OUEST Rouen Latitude 49.441845 Longitude 1.08091 latitude longitude 49.441845;1.08091

THEATRE A L'OUEST Rouen 76 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/