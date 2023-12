TAREEK – TAREEK VERITE THEATRE A L’OUEST Rouen Catégories d’Évènement: 76

Rouen TAREEK – TAREEK VERITE THEATRE A L’OUEST Rouen, 17 janvier 2024, Rouen. Dans son nouveau spectacle, Tareek aborde avec légèreté sa vie de père célibataire divorcé. Grâce à son talent d’improvisation, il interagit constamment avec son public, créant ainsi un spectacle unique à chaque représentation.Son charisme sur scène, son sens de l’humour et de l’improvisation font de lui un artiste hors norme et un roi de la comédie.

Tarif : 23.00 – 27.20 euros.

Tarif : 23.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-17 à 21:00
THEATRE A L'OUEST
26 QUAI GASTON BOULET
76000 Rouen

