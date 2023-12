GREG EMPECHE MOI THEATRE A L’OUEST Rouen, 12 janvier 2024, Rouen.

Grande gueule, brut de de´coffrage et marseillais pur jus, Gre´gory Petras a la langue bien pendue et des avis tranche´s sur tout. Empe^chez-le ? Impossible. D’ou` le sobriquet, et dore´navant nom de sce`ne, Greg Empe^che Moi.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76