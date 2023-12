LA GIFLE TOURNOI D IMPROVISATION THEATRE A L’OUEST Rouen, 9 janvier 2024, Rouen.

Venez assister à la 8ème saison des matchs d’improvisation de la GIFLE au Théâtre à l’Ouest RouenNée à Montréal en 1977, cette discipline théâtrale allie le sport et le théâtre. Mondialement connue, cette discipline théâtrale originale séduit par sa rapidité et sa spontanéité.Après 15 saisons, la G.I.F.L.E. est connue et reconnue dans le monde professionnel de l’improvisation théâtrale. Les tournois d’improvisations et leur concept unique de saynètes théâtrales improvisées dans un décorum de hockey séduisent chaque année de plus en plus de gens.Ce qui est aussi très impressionnant, c’est le bouquet de différents styles de scènes, d’époques et de référence au sein d’un même match.A chaque nouvelle improvisation, l’arbitre impose un thème et des contraintes de jeu. Les comédiens ne disposent que de 20 secondes pour mettre en oeuvre une scène complète et au terme du temps alloué par l’arbitre, c’est au public de juger laquelle des équipes a été la meilleure.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-09 à 20:30

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76