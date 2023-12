ZEDEK MOULOUD ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris Catégorie d’Évènement: Paris ZEDEK MOULOUD ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris, 18 mai 2024, Paris. A l’occasion des 40 ans de carrière du chanteur Kabyle ZEDEK Mouloud, un concert évènement est organisé par BEL.K PROD et collaborateur afin de rendre un hommage à toute la carrière du chanteur.

Tarif : 40.70 – 40.70 euros.

Tarif : 40.70 – 40.70 euros.

Début : 2024-05-18 à 19:00

ZENITH PARIS – LA VILLETTE
211 Avenue Jean Jaurès
75019 Paris

