NOEMIE BOUSQUAINAUD ET THIERRY MARQUET THEATRE A L’OUEST Rouen Catégorie d’Évènement: Rouen NOEMIE BOUSQUAINAUD ET THIERRY MARQUET THEATRE A L’OUEST Rouen, 30 décembre 2023, Rouen. Ils exagèrent ! c’est un savant mélange des textes des spectacles de Noémie Bousquainaud et de Thierry Marquet pour un cocktail détonnant . Dans Coucou les moches Noemie ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît ! Dans Saignant mais juste à point Thierry sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué ! Le meilleur de leur spectacle réunis sur la scène du violon Dingue, c’est 1h30 de rire avec ces 2 humoristes complètement déjantés …et tout ça pour le prix d’1! Alors on fonce au Violon dingue car vous exagériez de les louper . Zygomatiques fragiles s’abstenir …

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 19:00 Réservez votre billet ici THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen Détails Catégorie d’Évènement: Rouen Autres Code postal 76000 Lieu THEATRE A L'OUEST Adresse 26 QUAI GASTON BOULET Ville Rouen Departement 76 Lieu Ville THEATRE A L'OUEST Rouen Latitude 49.441845 Longitude 1.08091 latitude longitude 49.441845;1.08091

THEATRE A L'OUEST Rouen 76 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/