LOU TROTIGNON THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, samedi 26 octobre 2024.

Puisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition : De la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer.Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose toustes: sommes-nous obligé.e.s d’être ce qu’on nous a dit d’être?Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour?Serait-il possible alors de ré-écrire Sa propre histoire?

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-10-26 à 21:15

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69