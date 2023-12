ABSOLUTELY HILARIOUS THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, 27 avril 2024, Decines Charpieu.

Le grand show d’humour Absolutely Hilarious, créé en janvier 2018 à Paris, est rapidement devenu LE plateau d’artistes incontournable de la capitale ! Tous les mois dans les plus grands théâtres parisiens (Comédie Caumartin, Gymnase, Palace, Théâtre des Mathurins…), Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm présentent à chaque édition une toute nouvelle programmation, mêlant grands noms de l’humour et nouvelle génération du rire ! Un spectacle où se croisent personnages, stand-up, humour noir, chansons humoristiques, et même magie.En résumé : un authentique grand zapping de l’humour, tous styles et générations confondus, pour un show des plus éclectiques.Présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-04-27 à 21:15

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu