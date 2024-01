LUDOVIC SAVARIELLO THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, vendredi 19 avril 2024.

Fournisseur officiel de bonheur Loin des bonimenteurs et autres camelots du bonheur, à l’opposé des dictatures du bien-être qui résonnent comme des recettes miracles ou de réelles injonctions…Ludovic Savariello va tout simplement vous donner le mode d’emploi de quelque chose que vous avez déjà : votre cerveau.C’est à travers son histoire personnelle et sa propre résilience que ce scientifique de formation, devenu expert sur le fonctionnement du cerveau, vous fait découvrir qu’il existe une logique particulière du bonheur et du bien-être, intégrée dans un programme qui vous est propre. Il en partage la notice pour changer avec le sourire et sans souffrir dans ce « psyshow » unique mêlant rires, émotions, réflexions et démonstrations.On en ressort différents d’avant. Carte vitale acceptée.Côté pile : Ludovic Savariello est ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale et a été entrepreneur pendant plus de 20 ans. Par ailleurs, passionné par la nature et les océans, Ludovic est engagé dans la protection de la planète au travers de différents écrits et de photographies sous-marines qu’il prend dans toutes les mers du globe. Il est aussi formateur de moniteurs de plongée depuis plus de 20 ans.Côté face : Fasciné par le pouvoir du cerveau Ludovic a été formé aux neurosciences et aux psychopathologies. Il est praticien en hypnose Ericksonienne, en programmation neurolinguistique formé par Richard Bandler, co-créateur de la PNL, professeur de yoga, de méditation et coach professionnel. Il accompagne des sportifs de haut niveau, des artistes, et des dirigeants d’entreprises.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69