LA VRAIE VIE D’UN MAGICIEN – LA VRAIE VIE D UN MAGICIEN THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, lundi 15 avril 2024.

À l’occasion de sa vingtième année de magie, le magicien Adrien Wild présente, avec un brin d’humour, unspectacle autobiographique à la fois drôle et émouvant dans lequel il invite le public à découvrir la vraie vie d’un magicien, illustrée par des numéros d’illusions.Il revisite des classiques. Notamment la femme coupée en deux, qu’il présente pour la première fois avec des boîtes transparentes pour contredire toutes théories. Il reprend les numéros qui ont fait son succès au plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien.Après avoir rempli le Palais des Glaces de Paris, Adrien Wild part en tournée dans toute la France avec son spectacle. Un moment de magie, de rire et d’émotions à partager.DURÉE : 80 minutes

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-15 à 20:00

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69