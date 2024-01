NOV – NOV LIVE TOUR THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, samedi 13 avril 2024.

C’est l’évènement musical du printemps !Avant un Zenith de Paris, venez assister au concert intimiste de Monsieur Nov dans la superbe ambiance cosy du Théâtre à l’Ouest Lyon/Décines !Un moment suspendu, au plus près de l’artiste !Une seule date, un seul soir !Il y a deux grands thèmes dans la musique : le temps qui passe et l’amour. Monsieur Nov a choisi l’amour. Le chanteur parfait un RnB soyeux et mélodique, contant les peines de cœur, les extases, la jalousie et les moments de grâce. Son nouvel album, Love Therapy, marque un nouveau cycle discographique, un renouvellement musical déjà amorcé sur ses précédents EPs, Evo 3 Or et Evo 3 Argent, tous deux parus en 2020. Toujours avec cette voix claire, toujours dans une incessante volonté de déchiffrer la complexité des sentiments amoureux.Monsieur Nov excelle dans l’art de raconter des histoires. Il a progressivement affirmé sa science du storytelling, cette subtile manière de s’adresser constamment à l’auditeur sans jamais le prendre à parti. Dans une époque, la nôtre, qui a remis le RnB au goût du jour, il apparaît comme l’un des plus fervents défenseurs de cette musique, comme le garant d’un son que tout le monde semble connaître mais qu’il est le seul à pratiquer. Et ça force le respect.Sa musique mélodique, drapée de vocalises savantes, rendez-vous le 13 Avril 2024 au coeur de l’OL Vallée !

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69