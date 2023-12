MON ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE – MON EVJF THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu Catégorie d’Évènement: Paris MON ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE – MON EVJF THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, 3 février 2024, Decines Charpieu. Un enterrement de vie de jeune fille c’est l’occasion de faire la fête avec ses meilleures amies sauf quand on n’en a pas… Caroline est en train de revêtir son déguisement pour son enterrement de vie de jeune fille quand Constance apprend que les autres invitées ne viendront pas. Que faire ? Lui dire la vérité et fuir cette fille qu’elle connaît à peine ou rester pour ne pas la laisser seule le jour de son EVJF ? Ces deux jeunes femmes que tout oppose vont devoir faire équipe pour surmonter les embûches que leur réserve cette soirée pleine de surprises…

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 19:00 Réservez votre billet ici THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu Rhône Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 69150 Lieu BOBINO Adresse 2, AVENUE SIMONE VEIL Ville Decines Charpieu Departement Rhône Lieu Ville THEATRE A L'OUEST DE LYON Decines Charpieu latitude longitude ;

BOBINO Decines Charpieu Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decines-charpieu/