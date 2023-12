LES HYPNOTISEURS – LES HYPNOTISEURS – HORS LIMITES THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, 12 janvier 2024, Decines Charpieu.

Hors limites , le nouveau spectacle des hypnotiseurs vous propose un voyage bienveillant, thérapeutique et amusant.Vous êtes sportif ? Venez améliorer vos performances.Vous êtes fumeur ? Un arrêt du tabac en direct est réalisé chaque soir. Vous avez des phobies ? L’hypnose permet de repousser vos barrières. Vous avez des addictions ? Oubliez les le temps d’une soirée.Les hypnotiseurs, ce sont Xavier, Sébastien et Edouard. Xavier et Sébastien sont hypnotiseurs de spectacle. Edouard est hypnopraticien : il apporte son expérience et son regard sur l’hypnose thérapeutique.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-12 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69