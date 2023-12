SNOW UN NOEL DE CHIEN THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Rhône SNOW UN NOEL DE CHIEN THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, 30 décembre 2023, Decines Charpieu. C’est la veille de Noël et Snow le petit chien du père Noël a disparu ! Sans ses pouvoirs magiques pour faire voler les rennes, impossible de faire la distribution des cadeaux ! Grenadine, la cheffe lutine, et son acolyte Potiron ont 24h pour le retrouver. A travers ce voyage fantastique, venez assister à une aventure féerique qui raconte les traditions de Noël.Un spectacle musical interactif pour accueillir l’esprit de Noël.Par l’auteure du spectacle Où es-tu cacahuète ?

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 15:30 Réservez votre billet ici THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu Rhône Détails Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu, Rhône Autres Code postal 69150 Lieu THEATRE A L'OUEST DE LYON Adresse 2, AVENUE SIMONE VEIL Ville Decines Charpieu Departement Rhône Lieu Ville THEATRE A L'OUEST DE LYON Decines Charpieu latitude longitude ;

THEATRE A L'OUEST DE LYON Decines Charpieu Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decines-charpieu/