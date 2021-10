Ribérac Ribérac Dordogne, Ribérac Théâtre “a l’ouest carrément” Cie Bois et Charbons Ribérac Ribérac Catégories d’évènement: Dordogne

Théâtre “a l’ouest carrément” Cie Bois et Charbons Ribérac, 10 novembre 2021, Ribérac. Théâtre “a l’ouest carrément” Cie Bois et Charbons 2021-11-10 20:30:00 – 2021-11-10 Place Joseph Debonnière Espace Culturel André Malraux

Théâtre "A l'ouest Carrément" de la compagnie Bois et Charbons – Pourquoi les poètes inconnus restent inconnus. 3 Comédiens s'emparent à bras le corps de l'écriture loufoque et poétique de l'auteur culture de la beat génération. Ton décalé, ironie tranquille, voix nues et amplifiées pour retrouver la fantaisie au scalpel d'un auteur inclassable : L'Amérique des petits riens dans une version scénique déjantée.

+33 5 24 14 00 68

dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Ribérac Autres Lieu Ribérac Adresse Place Joseph Debonnière Espace Culturel André Malraux Ville Ribérac lieuville 45.24838#0.33812