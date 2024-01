HERVE BARBEREAU THEATRE A L’OUEST Caen, samedi 9 novembre 2024.

Après le succès d’Hypnosis, plus de 640 représentations en 4 ans. Hervé Barbereau nous propose de venir découvrir son nouveau spectacle ’’L’Hypnose A Travers Le Temps’’.Une fois hypnotisé par Hervé, vous lui confierez les clés de votre volonté, pour voyager des origines de l’hypnose (4000 ans avant J.C.) à nos jours.Vous traverserez les siècles en état hypnotique sous l’œil bienveillant d’Hervé, qui mène d’une main de maître ce spectacle, où l’humour et les anecdotes s’entremêlent. Cela pour le plus grand plaisir de tous.Hervé Barbereau un des rares hypnotiseurs à savoir hypnotiser en quelques secondes.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-11-09 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14