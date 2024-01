LES PIEDS NUS DANS LA NEIGE THEATRE A L’OUEST Caen, dimanche 17 mars 2024.

Le Président de la République, Louis de Salluste, voit sa côte de popularité baisser à un niveau jamais vu jusque là.Pour reconquérir l’électorat, il fait appel à Adrien Gensac, un jeune conseiller en communication. Mais avec son caractère épouvantable et face à ce conseiller charismatique de plus en plus populaire, le Président va affronter de nombreuses situations pittoresques !Cyril Etesse (auteur interprète one-Man show, pensionnaire à la TV de On n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier) et Antony Vincent (web série En coloc avec Capucine Anav, le gendre idéal de Wil Aime) rendent un hommage unique à Louis de Funès au travers d’une comédie originale qui fait revivre l’immense acteur comique avec des clins d’oeil évocateurs à nombre de ses films les plus mythiques. Un parfum de nostalgie qui ravira tous les admirateurs de Louis de Funès… et les autres !

Tarif : 23.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-17 à 17:00

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14