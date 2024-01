L INCRUSTE THEATRE A L’OUEST Caen, jeudi 8 février 2024.

Patricia, huissier de justice déterminé, est prête à tout pour déloger Léo, un locataire indélicat et rusé qui lui est prêt à toutes les folies pour rester dans “son” logement.Mais quand 21h a sonné et que l’expulsion n’est légalement plus possible, ils vont devoir cohabiter jusqu’au lendemain matin 06h.Une Guerre des nerfs explosive où tous les coups seront permisentre une Huissière “grande gueule” et un filou décidémenttrès fûté….! Juridiquement incorrecte !

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-02-08 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14